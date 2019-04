Live MNCTV! Live Streaming Manchester City vs Cardiff, Siaran Langsung Liga Inggris Malam ini

Link Live Streaming MNCTV Man City vs Cardiff Liga Inggris Malam ini

Saksikan Link Live Streaming MNCTV Manchester City vs Cardiff City di Liga Inggris Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung MNC TV dan Live streaming Manchester City vs Cardiff City di Liga Inggris, Kamis (4/4/2019) dini hari.

Man City vs Cardiff City disiarkan langsung (live) beIN Sport 1 dan MNCTV. Live Streaming Manchester City vs Cardiff juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Live streaming Manchester City vs Cardiff juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Manchester City akan menjamu Cardiff di Stadion Etihad Kamis (4/4/2019) dini hari.

Laga ini akan menjadi penentu apakan City layak kembali ke tahta klasemen Liga Inggris atau cukup berada di peringkat kedua.

Liverpool kini menempati posisi bergengsi itu dengan 79 poin dari 32 pertandingan. Man City di posisi kedua dengan 77 poin namun baru 31 pertandingan.

"Karena itu kami tetap melakukan persiapan dengan baik, bermain, dan berusaha menang," kata Guardiola dilansir situs resmi klub melalui wartakotalive.com.

Guardiola tak bisa memasang striker utama, Sergio Aguero yang dibekap cedera. Posisinya akan digantikan striker muda Gabriel Jesus.

Selain Aguero, hampir semua pemain dalam kondisi fit. Fernandinho dan Kevin De Bruyne bahkan sudah kembali beraksi dalam kemenangan The Citizens di Craven Cottage, akhir pekan lalu.