Reaksi Yuni Shara & Lasso Lihat Istri Irwan Mussry Maia Estianty Pamer Arloji Mewah, Harga Fantastis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi Yuni Shara dan Ari Laso Lihat Istri Irwan Mussry Maia Estianty Pamer Arloji Mewah.

Gaya hidup istri pengusaha Irwan Mussry, musisi Maya Estianty sering jadi sorotan.

Selalu bergelimang barang mewah, baru-baru ini Maia Estianty dapat komentar dari dua sahabatnya karena pamer arloji mewah.

Mantan istri Ahmad Dhani ini menjadi ramai perbincangan setelah meunggah postingan di akun instagram.

Postingan itu diunggah di akun pribadi Maia sendiri, @maiaestiantyreal, Minggu (31/3/2019).

Maia mengunggah foto tangannya yang sedang mengenakan sebuah jam tangan mewah.

Jam tangan tersebut dipakai oleh Maia Estianty di tangan kirinya.

Bermerek Rolex, jam milik Maia itu termasuk jam yang mewah dan berharga fantastis.

Di kolom keterangan, Maia menuliskan maksud dari foto jam tangannya.

"Green day is a new saturday !!!!! Passss ijo... ijo.....!!!!! #photo taken by : ME" tulis Maia.