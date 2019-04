Taman Makam Satwa, Tempat Wisata Edukatif bagi Pencinta Hewan, Pengunjung Bisa Melihat Proses ini

BANJARMASINPOST.CO.ID – “Nyolong McD-nya Ibu, nyolong donut, nyolong roti tawar ... Nyolong hati kita. Jojo (2006-2015). Sahabat, keluarga, see you in heaven buddy,” demikian kalimat yang tertulis dalam batu nisan berukuran mungil.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Unyil. Thanks for guarding our family. Love, bunda & K’Sheba,” kalimat yang tertulis di nisan lainnya disertai foto seekor anjing yang tampak menggemaskan.

Kalimat-kalimat tersebut tentunya tak lazim ditemui di nisan-nisan pada umumnya.

Namun kalimat-kalimat semacam itu terpahat di ratusan makam satwa di kompleks Taman Makam Satwa Pondok Pengayom Satwa yang terletak di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan.

Tak hanya kalimat-kalimatnya, sebagian batu nisan di taman makam ini juga memiliki bentuk yang tak kalah unik.

Mulai dari bentuk kepala kelinci, bulat, hingga dihiasi foto hewan peliharaan yang terkubur di makam tersebut.

Layaknya taman makam pada umumnya, ratusan batu nisan di tempat ini tertata rapi.

Pepohonan dan rumput sengaja ditanam di sekitar nisan sehingga menambah keindahan Taman Makam Satwa.

Pondok Pengayom Satwa letaknya tak jauh dari Kebun Binatang Ragunan. Taman makam satwa yang terletak di halaman shelter ini dapat menjadi pilihan wisata menarik setelah Anda berlibur ke Kebun Binatang Ragunan.

Wisata Edukatif