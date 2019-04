Live Bein Sports Xtra! Link Live Streaming Chelsea vs Brighton Liga Inggris Pekan 33, Misi Salip MU

Chelsea vs Brighton di Liga Inggris dapat disaksikan malam ini di Live Streaming Beinsports Xtra

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Chelsea vs Brighton and Hove Albion di Liga Inggris pada, Kamis (4/4/2019) dini hari.

Pertandingan Chelsea vs Brighton and Hove Albion disiarkan langsung (live) beIN Sport Xtra.

Live Streaming Chelsea vs Brighton and Hove Albion juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar).

Chelsea akan menjamu Brighton and Hove Albion dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-33.

Pertandingan ini akan digelar di markas The Blues, Stadion Stamford Bridge, Kamis (4/4/2019) pukul 01.45 WIB.

Diketahui kini Chelsea berada di posisi keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 60 poin.

Mereka bersaing bersama tim papan atas lainnya, yakni Manchester United di posisi kelima, Tottenham Hotspur di posisi keempat, dan Arsenal di posisi ketiga untuk bisa menembus 4 besar klasemen Liga Inggris.

Sementara itu, Brighton kini berada di posisi ke-15 klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 33 poin.

Penyerang sayap Chelsea, Eden Hazard, merayakan gol dalam laga pekan ke-25 Liga Inggris melawan Huddersfield Town FC di Stadion Stamford Bridge, 2 Januari 2019. (TWITTER.COM/CHELSEAFC)

Link Live Streaming Chelsea vs Brighton and Hove Albion :



