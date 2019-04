LIVE TVRI! Link Live Streaming Malaysia Open 2019 Kamis (4/4) Mulai Jam 12.00 WIB, Ada Marcus/Kevin

Pertandingan Malaysia Open 2019, Kamis (4/4/2019) dapat disaksikan via live streaming TVRI. Di antaranya Jonatan Christie vs Kento Momota dan Marcus/Kevin vs Inoue/Kaneko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran langsung dan live streaming TVRI di ajang badminton Malaysia Open 2019 yang sudah memasuki babak kedua.

Dijadwalkan pertandingan pada Malaysia Open 2019 mulai bisa disaksikan secara langsung dan live streaming TVRI. Link ada di bagian berita ini.

Pada babak pertama Malaysia Open 2019, Jonatan Christie berhasil mengalahkan Brice Leverdez (Perancis) pada babak pertama Malaysia Open 2019 yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur Sports City, Malaysia. Jonatan menang dua game langsung dengan skor 21-12, 21-12.

Hasil ini sekaligus membalas kekalahan Jonatan dengan Leverdez yang terjadi tahun lalu di turnamen yang sama, Malaysia Open 2018. Saat itu ia kalah di babak dua, dengan skor akhir 21-10, 17-21, 23-25.

Di babak kedua, Jonatan Christie akan menghadapi pebulu tangkis peringkat 1 dunia, Kento Momota.

"Momota juga sudah sering juara. Jadi disini saya mikirnya, kapan lagi saya bisa sparing lawan pemain kelas dunia. Anggap saja lagi latihan.

Saya nggak mau dibawa beban akan lawan dengan siapa, karena bikin main nggak keluar. Sebisa mungkin dari pikirannya dulu bisa dikendalikan,” tutur Jonatan yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari Badmintonindonesia.org.

Di pertandingan lain, Pasa babak kedua, Marcus/Kevin akan berhadapan dengan Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang).

Berdasarkan catatan pertemuan, Marcus/Kevin jauh lebih unggul dengan catatan kemenangan 6-0. Meski begitu, keduanya mengaku tak ingin lengah dalam menghadapi Inoue/Kaneko.