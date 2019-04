Live TVRI! Live Streaming Malaysia Open 2019 : Jonatan Christie vs Kento Momota, Marcus/Kevin Main!

Malaysia Open 2019 antara Jonatan Christie vs Kento Momota dan Marcus/Kevin vs Inoue/Kaneko dapat disaksikan hari ini Kamis 4 Maret 2019 di TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung TVRI dan live streaming TVRI Malaysia Open 2019 babak kedua akan tersaji.

Pertandingan Jonatan Christie vs Kento Momota bisa disaksikan secara langsung di TVRI atau lewat live streaming BWF atau BAM, link ada di bagian berita ini.

Pada babak pertama Malaysia Open 2019, Jonatan Christie berhasil mengalahkan Brice Leverdez (Perancis) pada babak pertama Malaysia Open 2019 yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur Sports City, Malaysia. Jonatan menang dua game langsung dengan skor 21-12, 21-12.

Hasil ini sekaligus membalas kekalahan Jonatan dengan Leverdez yang terjadi tahun lalu di turnamen yang sama, Malaysia Open 2018. Saat itu ia kalah di babak dua, dengan skor akhir 21-10, 17-21, 23-25.

Di babak kedua, Jonatan Christie akan menghadapi pebulu tangkis peringkat 1 dunia, Kento Momota. "Momota juga sudah sering juara. Jadi disini saya mikirnya, kapan lagi saya bisa sparing lawan pemain kelas dunia. Anggap saja lagi latihan. Saya nggak mau dibawa beban akan lawan dengan siapa, karena bikin main nggak keluar. Sebisa mungkin dari pikirannya dulu bisa dikendalikan,” tutur Jonatan yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari Badmintonindonesia.org.

Di pertandingan lain, Pasa babak kedua, Marcus/Kevin akan berhadapan dengan Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang).

Berdasarkan catatan pertemuan, Marcus/Kevin jauh lebih unggul dengan catatan kemenangan 6-0. Meski begitu, keduanya mengaku tak ingin lengah dalam menghadapi Inoue/Kaneko.

"Kami sudah sering ketemu sama mereka. Kalau di atas angin sih enggak karena semua punya chance. Paling kami harus lebih siap aja buat diri kami sendiri," ujar Kevin.

LINK LIVE STREAMING MALAYSIA OPEN 2019 BABAK KEDUA, KAMIS (4/4/2019) :

https://www.youtube.com/user/sabvirgo87

LINK 1

http://hdtvku.com/00817JH000002-badminton.html

LINK 2

https://smashnation7.com/

LINK3

Jadwal Wakil Indonesia di Babak Kedua Malaysia Open 2019 :

Lapangan 1 (2)

MS (Perkiraan sekitar pukul 12.00): Kento Momota Vs Jonatan Christie

XD (12.00): Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadet Vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (Malaysia)

Lapangan 2 (2)

MD (12.00): Chooi Kah Ming/Low Juan Shen (Malaysia) Vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

MD (15.00): Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon Vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang)

Lapangan 3 (3)

MD (15.00): Liu Cheng/Zhang Nan (Cina) Vs Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso

WD (18.30): Ni Ketut Mahadewi/Rizki Amelia Pradipta Vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Lapangan 4 (5)

XD (12.00): Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari Vs Wang Yilyu/Huang Dongping

XD (15.00): Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow Vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja

XD (16.30): Ronald Alexander/Annisa Saufika Vs Nipitphon Phuangphuapet/Savitree Amitrapai

MD (18.30): Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto Vs Liao Min Chun/Su Ching Heng

keterangan :

- jadwal sewaktu-waktu bisa berubah tergantung durasi pertandingan sebelumnya

- Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab atas kualitas link live streaming Malaysia Open 2019



(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)