Salmafina Sunan Cari Donor Sperma, Mantan Taqy Malik Ingin Punya Anak Tanpa Menikah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan istri Taqy Malik, putri Sunan Kalijaga, Salmafina Sunan kembali membuat publik heboh dengan pengakuan baru-baru ini.

Salmafina Sunan mengaku ingin memiliki seorang anak. Bukan dengan menikah lagi, mantan istri Taqy Malik ini ingin memiliki anak dengan melakukan donor sperma.

Salmafina Sunan nampaknya serius dengan pernyataan tersebut yang dibagikan via instagram. Putri Pengacara Sunan Kalijaga ini rupanya sudah melakukan riset tentang donor sperma.

Usut punya usut Salmafina Sunan memutuskan untuk melakukan donor Sperma lantaran tak mau menikah lagi.

"I mean bisa have kids tanpa suami, cari sperm donor aja.

Ada European sperm bank, udah research juga aku +- nya apa," tulis Salmafina Sunan di Instagram Story seperti dilansir dari cumicumi.

Gagal membina rumah tangga dengan Taqy Malik, Salmafina Sunan ogah untuk menikah lagi.

Salmafina Sunanhanya ingin menjalin hubungan tanpa ikatan, tapi punya anak.

"I wish I don’t have to get married. Aku mau long term relationship aja... and have kids," Sambung Salmafina.

Namun jika terpaksa harus menikah lagi, Salmafina Sunan ingin menjalani rumah tangga open marriage.