Settingan Pacaran Vicky Prasetyo dan Anggia Chan Dibongkar Hotman Paris, Ini Fakta yang Terungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Settingan pacaran Vicky Prasetyo dan Anggia Chan dibongkar Hotman Paris Hutapea. Lihat fakta yang berhasil diungkapnya.

Iya, Hotman Paris membongkar sejumlah fakta terkait tudingan pacaran settingan yang dialamatkan kepada Vicky Prasetyo dan Anggia Chan.

Fakta soal pacaran settingan ini terungkap setelah Hotman Paris mengecek chat Vicky Prasetyo kepada Anggia Chan selama hampir sehari.

Keberanian Hotman Paris membongkar dugaan pacaran settingan dengan Vicky Prasetyo membuat Anggia Chan salah tingkah.

Momen ini terungkap saat Anggia Chan menjadi bintang tamu acara Hotman Paris Show yang diunggah di kanal YouTube Hotman Paris Official, Rabu (3/4/2019).

Hotman Paris menyebut ada gosip yang menganggap Anggia Chan mengeluarkan sejumlah uang demi bisa menjalin hubungan rekayasa dengan Vicky Prasteyo.

"Ada gosip katanya, kau sampai mengeluarkan dana untuk settingan," kata Hotman Paris.

Mendengar tudingan itu, Anggia Chan dengan gaya manja langsung menjawabnya dengan heboh.

"Oh my God! Aku aja enggak pakai berlian kayak Om Hotman! Oh my God!" seru Anggia Chan.

Hotman Paris menganggap aneh lantaran Vicky Prasetyo yang baru saja cerai dengan Angel Lelga langsung bisa berpacaran dengan Anggia Chan.