Telkomsel Siagakan Jaringan Saat Pemilu, Ini Tujuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, DENPASAR - Untuk meningkatkan jaringan pelayanan pada hari pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 19 April 2019 mendatang Telkomsel telah menyiapkan seluruh jaringan di Kabupaten/Kota agar selama pemilu berlangsung jaringan telekomunikasi, tidak mengalami down atau zero down.

Harapannya, pada pelaksanaan pesta rakyat itu, masyarakat pengguna operator Telkomsel tidak mengalami kendala sama sekali.

Vice President Information and Communication Technologies (ICT) PT Telkomsel Area Papua, Maluku, Sulawesi Kalimantan (Pamasuka), Samuel Pasaribu, Jumat (7/4/2019) mengatakan, secara resmi pihaknya tidak menjalin kerjasama dengan KPU untuk penyediaan layanan telekomunikasi khusus selama pelaksanaan Pemilu.

Apalagi pihaknya tidak ada kontrak kerja dengan KPU pusat. Namun demikian pihaknya tetap siaga, memberikan pelayanan. Keterangan itu disampaikannya dalam acara Media Gathering Telkomsel Area Pamusaka, di Kepala Resort, Bali.

Telkomsel juga telah melakukan persiapan dengan memeriksa seluruh fasiltas jaringan yang ada di Provinsi dan kabupaten dan kota.

Kemudian hasil pemeriksaannya dikatakannya, hampir 100 persen wilayah Pamasuka sudah tercover dengan jaringan 4G, dua wilayah masih 3G dan 10 wilayah masih 2G di wilayah Pegunungan Papua pedalaman.

Namun tambahnya secara presentase wilayah Pamasuka sudah tercover jaringan Telkomsel.

Kendati demikian, fokus Telkomsel pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang adalah bagaimana menyediakan kapasitas BTS yang tidak akan down ketika hari pencoblosan hingga pelaksanaan perhitungan suara atau H+7 pemilihan.

Ditekankannya, jika trafic penggunaan layanan Telkomsel SMS, Voice ataupun paket data internet tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun.

Sehingga, mengapa Telkomsel tetap memberikan pelayanan lebih, saat Pemilu 2019 karena, Telkomsel menjadi satu-satunya provider yang memiliki jangkauan jaringan terluas dibanding provider lain, khususnya area Pamasuka.

Sebenarnya trafic turun, dan tidak ada kenaikan, tapi kan tetap menyediakan layanan maksimal. Soalnya di daerah pelosok itu yang diharapakan hanya jaringan dari operator Telkomsel.

Kemudian kalau pihaknya tidak maksimal, maka isunya macam-macam. Juga komitmen Telkomsel untuk berperan dalam menyukseskan Pemilu 2019 ini. (banjarmasinpost.co.id/jumadi)