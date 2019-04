Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 31, Juventus vs AC Milan di BeIN Sports 3 Malam Ini

Pertandingan Juventus vs AC Milan akan memanaskan laga Liga Italia Pekan 31 malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia malam ini, dalam lanjutan pekan 31, akan dipanaskan laga akbar Juventus vs AC Milan.

Disiarkan langsung Bein Sports 3, laga Juventus vs AC Milan di Allianz Stadium disiarkan pada Minggu (7/4/2019) pukul 00.00 WIB.

Juventus semakin dekat dengan raihan gelar juara Liga Italia musim ini.

Pasukan Massimiliano Allegri masih memimpin klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 81 poin.

Jika Juventus menang atas AC Milan dan Napoli menelan kekalahan dari Genoa pekan ini, gelar juara Liga Italia akan langsung menjadi milik Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.

Jarak 21 poin antara Juventus dan AC Milan menjadi tidak terkejar lagi dalam situasi tersebut.

Namun jika Napoli tidak jadi kehilangan angka, Juventus harus menunda pesta juara mereka hingga seminggu ke depan.

Juventus sendiri masih akan menghadapi AC Milan tanpa megabintang mereka, Cristiano Ronaldo.

Situasi ini jelas tidak menjadi masalah bagi klub berjuluk Si Nyonya Tua tersebut.

Juventus masih memiliki penyerang muda yang mulai bisa mereka andalkan, Moise Kean.

Berikut jadwal Liga Italia malam ini:

Sabtu, 6 April 2019

Parma vs Torino - 20.00 WIB (beIN Xtra)

Minggu, 7 April 2019

Juventus vs AC Milan - 00.00 WIB (beIN Sports 3)

Sampdoria vs AS Roma - 01.30 WIB (beIN Sports 1)

Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)