Jelang MotoGP Amerika 2019 - Nakagami Puas dengan Kemajuannya di MotoGP Argentina

Saat ini Takaaki Nakagami tengah puas dengan kemajuannya saat melakoni seri kedua MotoGP Argentina.

Nakagami berhasil mengakhiri balapan yang digelar di Sirkuit Termas de Rio Hondo itu di urutan ketujuh.

Tak pelak, hasil tersebut membuatnya kian percaya diri terhadap progres yang dibuatnya di dua seri awal MotoGP musim ini.

Sebelumnya, pembalap asal Jepang itu mampu finis di urutan kesembilan saat membalap di Sirkuit Losail, Qatar.

"Saya benar-benar senang dengan hasil akhir ini, Kami telah membuat kemajuan dari hari ke hari. Saya merasa jauh percaya diri dan merasa lebih kuat daripada di Qatar, jadi kami akan terus seperti ini," ucap Nakagami dikutip BolaSport.com dari crash.

Selanjutnya, pembalap berusia 27 tahun itu mengungkapkan bahwa dia dan timnya tak akan menyiapkan strategi khusus jelang seri MotoGP Austin.

Baginya yang hal terpenting adalah untuk tetap fokus pada motor dan gaya balapnya sendiri.

"Kami tidak memiliki strategi baru, kami hanya fokus pada gaya membalap saya dan memeriksa setiap kali data dari Cal (Crutchlow), Marc (Marquez) dan Jorge (Lorenzo). Ini sangat membantu. Dan cobalah untuk selalu melakukan yang terbaik," imbuh Nakagami.

Seusai tampil di Argentina, Nakagami mampu merangsek ke urutan ketujuh klasemen sementara pembalap MotoGP dengan mengoleksi 16 poin.

Nakagami hanya berselisih empat poin dari rekan setimnya, Cal Crutchlow yang menduduki peringkat kelima dengan total menorehkan 20 poin.

Konsistensi Nakagami bersama timnya LCR Honda akan kembali diuji, tatkala tampil pada seri ketiga MotoGP yang akan dihelat di Circuit of The Americas, Austin, Texas, Amerika Serikat (AS) pada 12-14 April mendatang.

