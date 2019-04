Live Beinsports 1! Link Live Streaming Manchester City vs Brighton di Semifinal Piala FA Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Manchester City vs Brighton di semi final Piala FA pada Sabtu (6/4/2019) malam.

Laga Manchester City vs Brighton (Man City vs Brighton) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Man City vs Brighton juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Man City vs Brighton juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Man City vs Brighton live Bein Sports 1 digelar di Wembley Stadium, pada laga semi final Piala FA pukul 23.25 WIB.

Manchester City tengah mencoba melakukan misi spesial kala berhadapan dengan Brighton & Hove Albion.

Saat ini, Manchester City tengah berpeluang memenangi quadruple atau empat gelar sekaligus dalam satu musim.

Man City telah berhasil mengantongo gelar juara Piala Liga Inggris pada awal musim ini.

Pasukan Guardiola juga masih mengikuti tiga kompetisi sekaligus, Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.

Laga melawan Brighton & Hove Albion akan menjadi langkah awal Man City untuk memenuhi ambisi besar tersebut.

Usaha Man City mendapat tambahan semangat dari striker utama mereka, Sergio Aguero.