Live Streaming Juventus vs AC MIlan bisa disaksikan di Bein Sports 3 Malam ini, Ronaldo Absen

Jadwal & Live Streaming Juventus vs AC Milan Liga Italia Malam ini di Beinsports 3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Juventus vs AC Milan via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (6/4/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Juventus vs AC Milan akan dimulai pada pukul 23.00 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga Juventus vs AC Milan akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 31.

Jelang pertandingan Juventus vs AC Milan, nasib bertolak belakang dialami bek andalan dari kedua kesebelasan.

Dalam laga Serie A kali ini, pelatih Massimiliano Allegri tetap tidak akan membawa Cristiano Ronaldo hingga Juventus berhadapan dengan Ajax Amsterdam pada 16 April 2019.

Kemungkinan Juventus bakal menurunkan formasi 4-3-3 dengan trio penyerang Mario Mandzukic, Moise Kean, dan Federico Bernardeschi.

Di lini tengah, diyakini akan diisi Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Emre Can.

Sementara di deretan bek, Leonardo Bonucci dinyatakan baik-baik saja oleh Allegri setelah dikabarkan mengalami cedera lutut sepekan lalu.

"Alex Sandro baik-baik saja, seperti Spinazzola," ujar Allegri, dilansir BolaSport.com dari laman resmi Juventus.