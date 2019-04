Syahrini Tak Mau Kalah Dari Luna Maya? Istri Reino Barack Pamerkan Ini Saat Luna Raih Prestasi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya kerap jadi sorotan usai pernikahan sang mantan kekasih, Reino Barack dengan teman sesama selebriti, Syahrini pada 27 Februari lalu di Masji Tokyo Camii Jepang.

Namun bukan karena curhatannya, Luna Maya terus lahirnya prestasi melalui karyanya jadi pemeran utama di berbagai film. Syahrini tak mau kalah terus mengumbar kemesraan sebagai pengantin baru bersama Reino Barack.

Pada 14 Maret lalu Luna Maya meraih pemeran utama wanita terbaik di Indonesian Movie Actors (IMA) Awards 2019 melalui film Suzanna: Bernapas Dalam Kubur. Mantan Reino Barack ini menyampaikan pesan yang dikaitkan dengan Syahrini dan Reino.

Kala itu Luna Maya mengungkapkan sosok perempuan harus bangkit.

"Special thanks my mom dan keluarga saya di rumah. Sama semua yang udah mgevotr saya thank you banget. Ini piala buat kalian. Thank you thank you yang udah mempercayakan kepada saya," ungkapnya.

Luna Maya pun menyampaikan pesan kepada perempuan yang disambut riuh seisi studio. Luna berpesan agar jangan pernah takut jatuh.

"Once again. Buat perempuan perempuan diluar sana, jangan pernah takut jatuh, bangkit lagi," ucap Luna Maya yang disambut teriakan histeris para penonton IMA Awards 2019.

Di sisi lain, Syahrini sedang mengungkapkan bagaimana perannya sebagai istri Reino Barack kepada media dan mahar yang diberikan Reino konon mencapai Rp 30 miliar.

Meski kabar yang beredar, perhiasan tersebut sudah dikenakan Syahrini sejak lama.

Kini, Luna Maya kembali pamer prestasi di Indonesia Box Office Movie Awards (IBOMA) 2019. Gagal meraih pemeran utama terbaik yang disabet Sissy Priscilla melalui film Milly & Mamet, film Suzanna yang diperankan Luna raih penghargaan penonton terbanyak.