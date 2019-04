Pecahkan Rekor Dunia, Baru Diluncurkan, Akun Instagram Meghan-Harry Sudah Diikuti Jutaan Followers

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pangeran Harry dan Meghan Markle kembali membuat rekor.

Akun Instagram resmi mereka yang baru diumumkan, dalam hitungan jam sudah memiliki 3,2 juta followers.

Akun Instagram tersebut baru diluncurkan pada 2 April 2019 dan dikabarkan sudah memecahkan rekor Guinnes World Record sebagai akun yang paling cepat mendapatkan 1 juta followers.

"Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you to @sussexroyal."- Harry & Meghan," tulis @sussexroyal, Selasa (2/4).

Selain catatan personal tersebut, di akun ini juga disertakan beberapa foto kegiatan yang pernah mereka hadiri.

Sebelumnya, publik hanya bisa mengikuti kehidupan dan aktivitas pasangan ini lewat akun Instagram resmi Istana Kensington.

Kini, setelah mereka berencana pindah ke Frogmore Cottage dan menanti persalinan anak pertamanya, Meghan dan Harry merasa perlu memiliki akun media sosial sendiri.

Pangeran Harry selama ini diketahui tidak memiliki akun media sosial resmi.

Sementara Meghan sebelum menikah cukup aktif di media sosial.

Namun, setelah hubungannya dengan Pangeran Harry makin serius, Meghan akhirnya menutup semua akun media sosialnya, termasuk blog gaya hidup yang dikelolanya, The Tig.

Berbeda dengan akun media sosialnya yang dulu, nampaknya akun resmi @sussexroyal ini tidak akan menampilkan hal-hal yang sifatnya personal.

Semua dikelola oleh tim dan menampilkan update dari kegiatan resmi dan foto anak, seperti halnya akun Kensington Palace.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Akun Instagram Resmi Meghan-Harry Sudah Tembus 3,2 Juta Followers"