Sepekan Lagi Lulus, Ratusan Siswa Secata Digenjot Latihan Fisik di Lapangan Secata

BANJARMASIN POST CO.ID, BANJARBARU - Ratusan siswa pendidikan pertama (Dikmata) TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2018 menjalani latihan fisik di lapangan Sekolah Calon Tamtama (Secata) Rindam VI Mulawarman Banjarbaru, Sabtu, (6/4/2019).

Ada sebanyak 310 siswa yang menjalani latihan sejak Nopember 2018 dan akan menyelesaikan pendidikan pada 13 April 2019 mendatang.

Mereka menjalani latihan fisik dan mental sebagai calon TNI. Mulai dari angkat beban, pus up, shit up, pul up, renang, lari, latihan bela diri hingga latihan pembentukan mental dan akademik.

Meski cuaca hujan, latihan fisik tetap dilakukan. Para calon prajurit ini tetap semangat menjalani latihan.

Usai menjalani latihan fisik mereka juga secara bersama melakukan aktraksi yel-yel Dikmata. Dengan semangatnya, para siswa melakukan yel-yel Dikmata dengan didampingi para pelatihnya.

Komandan Secata Rindam VI Mulawarman Banjarbaru Letkol Dharmawan Setyo mengatakan Dikmata TNI AD Gelombang II Tahun Anggaran 2018 sudah dibuka sejak 26 Nopember 2018 dan akan ditutup pada 13 April mendatang.

"Para siswa digembleng latihan fisik, pembinaan sikap perilaku dan pendidikan akademik," katanya.

Selama lima bulan, para siswa dilatih dan dibentuk menjadi prajurit TNI yang siap baik fisik, perilaku dan akademiknya.

"Sejak tiga tahun terakhir, setiap gelombang angkatan ada jalur penerimaan asli putra daerah berjumlah 20 orang," lanjutnya.

Untuk jalur putra daerah ini, diprioritaskan dari daerah terpelosok dan daerah perbatasan terluar di wilayah Kalimantan.

Mereka memiliki kelebihan fisik dan adanya kebijakan itu juga menghilangkan deskriminasi khususnya dari keluarga kurang mampu. (Banjarmasinpost.co.id/Apriianto)