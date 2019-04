LIVE beIN Sports 1! Link Live Streaming Everton vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini, Cek Cara Nonton

Pertandingan Everton vs Arsenal di Liga Inggris pekan 33 bisa disaksikan via live streaming beIN Sports 1 dan laman vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming Everton vs Arsenal via beIN Sports 1 dan Vidio.com di Liga Inggris malam ini di pekan 33, Minggu (7/4/2019) malam disajikan.

Dijadwalkan, laga Everton vs Arsenal disiarkan langsung beIN Sport 1. Live Streaming Everton vs Arsenal juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Everton vs Arsenal juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports. Link ada di bagian berita ini.

Baca: Hasil Everton vs Arsenal di Liga Inggris Pekan 33, Skor 1-0 di Babak Pertama, Serangan The Gunners

Baca: Live Streaming Chelsea vs West Ham di Bein Sports 1 Liga Inggris Pekan 33, Asa ke Liga Champions

Baca: Jadwal Siaran Langsung Final Piala Presiden 2019 di Indosiar : Persebaya vs Arema FC, Sejarah Baru!

Baca: Live RCTI! Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Liga Champion, Manchester United vs Barcelona, Juve?

Everton vs Arsenal live Bein Sports 1 digelar di Stadion Goodison Park, pukul 20.00 WIB.

Everton memiliki bekal apik jelang menjamu Arsenal. Tim asal Merseyside tersebut berhasil memenangkan dua kali pertandingan terakhir mereka, yakni saat menghadapi Chelsea dan West Ham.

Bekal kemenangan tersebut mendatangkan kepercayaan diri bagi mereka untuk menghadapi The Gunners malam nanti.

Selain itu, The Toffees, julukan Everton, juga berhasil menjaga empat clean sheet dalam pertandingan terakhir mereka.

Dibanding musim lalu, Everton telah mencetak satu gol lebih banyak daripada yang mereka raih di seluruh musim 2017-18.

Catatan positif lain untuk Everton adalah duduk tiga poin lebih baik daripada periode yang sama di musim lalu.