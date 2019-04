Live Streaming Chelsea vs West Ham di Bein Sports 1 Liga Inggris Pekan 33, Asa ke Liga Champions

Link live streaming Chelsea vs West Ham di Beinsports 1 dapat diakses mulai Selasa (9/4/2019) pukul 02.00 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Chelsea vs West Ham United di Liga Inggris malam ini di pekan 33, Selasa (9/4/2019) dini hari.

Pertandingan Chelsea vs West Ham United disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Chelsea vs West Ham United juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Chelsea vs West Ham United juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Chelsea vs West Ham United live Bein Sports 1 digelar di Stadion Goodison Park, pukul 02.00 WIB.

Chelsea saat ini menempati peringkat ke-5 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 63 poin.

Peluang Chelsea untuk menyodok ke peringkat ke-4 klasemen masih terbuka lebar.

Pesaing terdekat mereka adalah Arsenal yang memiliki poin sama tetapi belum memainkan satu laga sisa.

Pekan ini, Arsenal akan berhadapan dengan Everton pada Minggu (7/4/2019).

Andai Arsenal menang, Chelsea harus bersabar untuk bisa menghuni posisi ke-4 klasemen sementara Liga Inggris.