Perlakuan Tak Terduga Irwan Mussry pada Maia Estianty Saat di Mobil, Eks Duet Mulan Jameela Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perlakuan tak terduga Irwan Mussry pada Maia Estianty saat di mobil terungkap. Eks rekan duet Mulan Jameela malah dapat pujian.

Ya, sejak menikah beberapa waktu yang lalu, rumah tangga musisi Maia Estianty dan pengusaha Irwan Mussry kerap menjadi sorotan.

Memang, Maia Estianty dan Irwan Mussry tak segan memamerkan keromantisan dan keharmonisan melalui unggahan dalam akun instagram pribadinya.

Seperti baru-baru ini, melalui unggahan dalam akun instagram pribadinya, Maia Estianty nampak membagikan potret bersama sang suami.

Baca: Karma Pembela Syahrini dan Reino Barack yang Salahkan Luna Maya Disebut, Rey Utami Unggah Hal Sedih

Baca: Aurel Dilarang Keras ke Rumah Krisdayanti, Ashanty Kaget Kecemburuan Putri Bungsu Anang Hermansyah

Baca: Bocoran Rizky Febian Soal Calon Istri Sule pada Suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Naomi Zaskia?

Baca: Derita Hilda Vitria Bersama Billy Syahputra Diungkap Sosok Ini, Kriss Hatta Bongkar Penyebab Putus

Dalam potret tersebut nampak keduanya tengah berada di dalam mobil.

Maia sendiri terlihat memamerkan senyum nya ke arah kamera.

Sedangkan Irwan Mussry terlihat fokus menjadi sopir sang istri.

"Enaknya nyonyah disupirin," tulis singkat @maiaestiantyreal seperti Grid.ID kutip pada Sabtu (6/4/2019).

Unggahan Maia lantas menuai banyak komentar dari netizen.

"You are so lucky Mai. Semoga langgeng," tulis @ellenbaggy.

"Bun....sopirnya mahal pasti bayarannya itu, Mantab," tulis @irmautami69.