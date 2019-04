Telkomsel Jamin Telekomunikasi Saat Pemilu Lancar

BANJARMASINPOST.CO.ID,DENPASAR - Telkomsel memantapkan seluruh jaringan pelayanan telekomunikasi sehingga pada saat pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 19 April 2019 mendatang, tidak mengalami down atau zero down.

Dengan begitu, masyarakat pengguna operator Telkomsel tidak mengalami kendala sama sekali.

Vice President Information and Communication Technologies (ICT) PT Telkomsel Area Papua, Maluku, Sulawesi Kalimantan (Pamasuka), Samuel Pasaribu, di Bali, Jumat (7/4/2019) mengatakan, secara resmi pihaknya tidak menjalin kerjasama dengan KPU untuk penyediaan layanan telekomunikasi khusus selama pelaksanaan Pemilu.

Apalagi pihaknya tidak ada kontrak kerja dengan KPU pusat. Namun demikian pihaknya tetap siaga, memberikan pelayanan. Keterangan itu disampaikannya dalam acara Media Gathering Telkomsel Area Pamusaka, di Kepala Resort, Bali.

Ditambahkannya, dalam hal ini Telkomsel juga telah melakukan persiapan dengan memeriksa seluruh fasiltas jaringan yang ada di Provinsi dan kabupaten dan kota.

Kemudian hasil pemeriksaannya dikatakannya, hampir 100 persen wilayah Pamasuka sudah tercover dengan jaringan 4G, dua wilayah masih 3G dan 10 wilayah masih 2G di wilayah Pegunungan Papua pedalaman.

Namun tambahnya secara presentase wilayah Pamasuka sudah tercover jaringan Telkomsel. Kendati demikian, fokus Telkomsel pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang adalah bagaimana menyediakan kapasitas BTS yang tidak akan down ketika hari pencoblosan hingga pelaksanaan perhitungan suara atau H+7 pemilihan.

Ditekankannya, jika trafic penggunaan layanan Telkomsel SMS, Voice ataupun paket data internet tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung menurun.

Mengapa Telkomsel tetap memberikan pelayanan lebih, saat Pemilu 2019 karena, Telkomsel menjadi satu-satunya provider yang memiliki jangkauan jaringan terluas dibanding provider lain, khususnya area Pamasuka. (banjarmasinpost.co.id/jumadi)