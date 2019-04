BANJARMASINPOST.CO.ID - Ustadz Yusuf Mansur Bongkar Kemiripan Kampanye Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Jokowi

Ustadz Yusuf Mansur membeberkan persamaan dari kampanye Pilpres 2019 yang dilakukan calon presiden nomor urut 01 Jokowi dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Awalnya Ustadz Yusuf Mansur terlihat mengunggah dua buah foto di media sosial Instagram. Foto pertama merekam momen diduga saat Jokowi melakukan kampanye terbuka Pilpres 2019 di Batam. Foto kedua adalah saat Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kampanye akbar di SUGBK, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/4/2019).

Ustadz Yusuf Mansur lantas mengatakan dunia seharusnya belajar dari Indonesia.

Ustadz Yusuf Mansur kemudian memanjatkan syukur kepada tuhan.

Ia mengatakan Indonesia adalah tempat teraman dan terdamau di dunia.

"Alhamdulillaah. Indonesia the Amanest Ples and the Damaiest Ples in de World.

Negeri paling aman paling damai di dunia. Alhamdulillaah. Alhamdulillaah.

Karena Allah. Izin Allah," tulis Ustadz Yusuf Mansur.

Ustadz Yusuf Mansur lantas membeberkan persamaan kampanye terbuka dan akbar Jokowi-Prabowo.