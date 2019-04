Landasan Ulin Utara Bakal Gunakan Dana Kelurahan untuk Paving Blok dan Jembatan Kecil

BANJARMASINOST.CO.ID, BANJARBARU - Dana kelurahan dikabarkan dicairkan paling lambat pada Mei 2019. Ini tentunya akan menjadi angin segar bagi kelurahan termasuk di Banjarbaru.

Menurut Kepala Bagian Tata Pemerintahan (kabag Tapem) Pemko Banjarbaru, Agus fahlufi menjelaskan bahwa sementara ini kelurahan masih membuat dan menyusun program sesuai dengan petujuk dan teknis diberikan.

"Pentujuk teknis dan pelaksnaan sudah ada aturan dari Pusat, sementara ini kelurahan tinggal mendetailkan anggaran apa saja yang akan masuk di bagian programnya," kata Agus Fahlufi, Senin (8/4/2019).

Dijelaskan dia, bahwa untuk keuangannya nanti pusat akan transfer ke daerah melalui rekening badan keuangan di Pemerintah nya masing-masing.

"Mayoritas rumusannya untuk fisik dan non fisik. ya kita di daerah tinggal nunggu pelaksanaannya dan nananya saja lagim," kata dia.

Baca: Guru Ngaji di Camp Perusahaan di Batuampar Cabuli Tiga Bocah, Pelaku Dijebloskan ke Sel

Baca: Evaluasi Kinerja Tenaga Pendamping Desa, Pemprov Kalsel Libatkan ULM, Ini Penjelasannya

Baca: BREAKING NEWS : Longsor di Pumpung Cempaka Banjarbaru, 5 Orang Dilaporkan Tertimbun

Dia menjelaskan, ada tiga kategori penerima dana Kelurahan sesuai dari pusat yaitu Pertama, kategori baik yang dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 352,9 juta per kelurahan.



Kedua, kategori perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 370,1 juta per kelurahan.



Ketiga, kategori sangat perlu ditingkatkan yang dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384 juta per kelurahan.

Sedangkan Kota Banjarbaru merupakan penerima kategori kedua yaitu kategori perlu ditingkatkan. Total semua dana yang dikucurkan untuk 20 kelurahan di Banjarbaru sebutnya yaitu Rp 7,4 miliar dengan per Kelurahannya Rp 370 juta

Adapun Lurah Landasan Ulin Utara, Laura Mawardi menjelaskan masih belum ada turun dana kelurahan, akan tetapi program kerja sedang disusun oleh Kelurahan dana itu kedepan buat apa saja programnya.

Baca: Pemkab HSS Respons Saran dan Masukan DPRD Terkait Raperda Tentang Penanggulan Bencana

Baca: 6 Keunggulan Pil KB Generasi Baru untuk Perempuan Cukup Diminum Sekali Sehari, Melancarkan Haid

Baca: Dua Pendulang Ini Selamat Dari Musibah Longsor di Pendulangan Pumpung, Begini Ceritanya

"Nah di tempat kami, penggunaan dana kelurahan kami bersama LPM dan meminta masukan dari tokoh masyarakat maupun RT, bersepakat untuk membangun jembatan sederhana, pengerasan jalan dan paving blok. Itu fisik. Untuk pemberdayaan adalah IvA test dan pelatihan mitigasi bencana serta pelatihan bordir sasirangan," kata Mawardi.

Tidak jauh beda dengan lurah Landasan Ulin Tengah, Muhammad Anwar, dimana masyarakat meminta kegiatan fisiknay untuk jembatan kecil dan paving blok.

"Ya program sih sudah ada rancangannya. Pencairannya kapan kami masih belum tahu kepastiannya. Yang penting kita siapkan dulu rincian pelaksanannya kedepan," kata dia. (banjarmasinpost.co.id/Lis).