Jelang Penayangan Game of Thrones Season 8, Pria Rusia ini Harus Nonton Hingga 10 Jam Per Hari

Daenerys Targayen & Jon Snow di Game of Thrones

BANJARMASINPOST.CO.ID - Eksperimen unik jelang penayangan Game of Thrones Season 8, seorang pria Rusia harus nonton 10 jam per hari.

Sebelum tayangan perdana Game of Thrones Season 8 pada 14 April mendatang, sebuah perusahaan media di Rusia melakukan percobaan yang tak biasa.

Raksasa media sosial yang melakukan eksperimen tersebut bernama VKontakte dan platform video online Amediateka.

Melansir berita dari Tribun Travel, seorang pria diharuskan menghabiskan waktu waktu selama 10 jam sehari selama seminggu untuk menonton serial HBO Game of Thrones.

Ini adalah sebuah eksperimen unik yang ditujukan bagi mereka yang belum pernah menonton serial Game of Thrones sama sekali.

Dalam proyek yang dinamai "One More and I Sleep. Seriality" pria ini menghabiskan waktu selama seminggu untuk menonton film selama 10 jam sehari di dalam kubus kaca transparan.

Selain itu, eksperimen ini juga dirancang untuk mempromosikan Game of Thrones untuk season 8 yang merupakan musim terakhir serial tersebut.

Pria muda yang bernama Andrei Akimov yang belum pernah menonton Game of Thrones ini diharuskan menonton semua episode film yang terdiri dari 7 season.

Dimana tiap-tiap season terdiri dari 7 hingga 10 episode.

Andrei harus menonton film selama 10 jam dalam waktu seminggu di kubus kaca yang terkunci di alah satu pusat bioskop di Moskow, Rusia.