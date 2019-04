Menanti Kejutan Musim Terakhir ''Game of Thrones'', Ada Link Akhir Season 8

Dua karakter dalam Game of Thrones, Jon Snow dan Daenerys Targaryen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - HBO telah memastikan akan menayangkan episode perdana dari musim terakhir atau season 8 serial televisi Game of Thrones pada 14 April 2019.

Untuk season 8 ini, stasiun televisi berbayar itu sudah menyiapkan enam episode khusus. Musim ini memang berbeda, sebab ada empat episode dengan durasi lebih dari satu jam.

Dilansir dari CBS News, episode dengan durasi panjang itu mulai episode 3 hingga episode 6. Dengan demikian durasi Game of Thrones pada season 8 sebagai berikut:

Episode 1 (April 14): 54 menit

Episode 2 (April 21): 58 menit

Episode 3 (April 28): 1 jam, 22 menit

Episode 4 (May 5): 1 jam, 18 menit

Episode 5 (May 12): 1 jam, 20 menit

Episode 6 (May 19): 1 jam, 20 menit

Dari segi cerita, para pencinta Game of Thrones tentu tidak sabar untuk menantikan kelanjutan kisah perebutan kekuasaan di Westeros itu.

Daenerys Targaryen yang sudah menghimpun pasukan kini berada di Winterfell. Mother of Dragons itu sudah mendapat dukungan dari Utara yang dipimpin Jon Snow dan Sansa Stark.

Sedangkan, Cersei Lannister berupaya mempertahankan kekuasaan di King's Landing. Bersama Euron Greyjoy, ada kemungkinan dia mendapat pasukan tambahan dari armada bayaran Golden Company.

Kondisi di Westeros bertambah tegang dengan kehadiran pasukan white walkers atau wights (mayat hidup) yang dibawa Night King. Dalam season ke-7, pasukan Night King yang kini diperkuat naga Viserion sudah menembus The Wall di Eastwatch.

