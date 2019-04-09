Piala Presiden 2019
Cuplikan Gol & Hasil Persebaya vs Arema FC di Final Piala Presiden 2019 : Skor 1-1 di Babak Pertama
Cuplikan Gol & Hasil Persebaya vs Arema FC di Final Piala Presiden 2019 : Skor 1-1 di Babak Pertama
Hasil Persebaya Surabaya vs Arema FC Final Piala Presiden 2019 : Skor 1-1 di Babak Pertama
BANJARMASINPOST.CO.ID - Cuplikan Gol & Hasil Persebaya vs Arema FC di Final Piala Presiden 2019 : Skor 1-1 di Babak Pertama
Skor 1-1 di laga Persebaya vs Arema FC dicetak Gol Persebaya dicetak oleh Irfan Jaya (7'), sedangkan gol Arema FC dicetak Hendro Siswanto (32').
Link live streaming Indosiar Persebaya vs Arema FC bisa pula diakses lewat laman vidio.com.
Pertandingan Persebaya vs Arema FC di babak pertama leg 1 Final Piala Presiden 2019 dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/4/2019).
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Pertandingan baru berjalan, serangan berbahaya langsung dilancarkan Persebaya Surabaya.
Laga baru bergulir 7 menit, Persebaya berhasil membuka keunggulan melalui aksi Irfan Jaya.
Memanfaatkan umpan daerah dari Otavio Dutra, Irfan Jaya melesatkan tendangan melengkung yang tidak dapat diantisipasi kiper Arema FC, Kartika Adji.
Arema pun mendapatkan peluang di menit kesembilan, akan tetapi bola liar yang bergulir di kotak terlarang gagal dimanfaatkan.
Laga baru berjalan 12, Persebaya melakukan pergantian pemain, Fandi Eko masuk menggantikan M. Hidayat yang terlihat kurang fit.
Cuplikan Gol
Persebaya Surabaya vs Arema FC
Piala Presiden 2019
Babak Pertama
Persebaya vs Arema FC
Final
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Cuplikan Gol & Hasil Akhir Persebaya vs Arema FC di Final Piala Presiden 2019, Skor Akhir 2-2
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Hasil Persebaya vs Arema FC Final Piala Presiden 2019: Skor 1-1 untuk Sementara, Gol Hendro Siswanto
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Hasil Persebaya vs Arema FC Leg 1 Final Piala Presiden 2019 : Skor Sementara 1-0, Gol Irfan Jaya
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SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Indosiar Persebaya Surabaya vs Arema FC Final Piala Presiden 2019