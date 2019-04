Game of Thrones Season 8 Merupakan Musim Terakhir, Penulis Buku George RR Martin Tak Setuju

Dua karakter dalam Game of Thrones, Jon Snow dan Daenerys Targaryen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Game of Thrones Season 8 yang akan tayang pada 14 April mendatang merupakan musim terakhir serial yang biasa disingkat GoT itu.

Sayangnya berakhirnya Game of Thrones di musim ke-8nya membuat sang penulis, George RR Martin tak setuju.

Seperti diketahui, serial Game of Thrones merupakan salah satu serial TV yang sukses mencapai rekor penonton terbanyak.

Serial ini memang terkenal berkat jalan ceritanya yang sulit ditebak dan selalu bikin penasaran penontonnya.

Selain itu, tak ada serial lainnya yang berani membunuh karakter favorit fans, mungkin ini yang bikin fans jadi 'gemes' sama GoT

Serial yang diangkat dari novel karangan George R. R. Martin ini sudah meraih lebih dari 200 penghargaan.

Baca: Pengakuan Lia Ladysta Dilabrak Fans Syahrini dan Reino Barack, Penggemar Beri Pesan Menohok

Baca: Naomi Zaskia Ketus Dengar Sule Dekati Baby Shima, Cemburu dengan Ayah Rizky Febian?

Baca: Perlakuan Krisdayanti Pada Putri Sulungnya dengan Raul Lemos, Amora Diprotes Aurel Hermansyah

Baca: Dua Kali Raffi Ahmad Singgung Tentang Poligami, Suami Nagita Slavina Sampai Ibaratkan Rafathar

Melansir dari laman independent.co.uk, penulis Game of Thrones George RR Martin justru membuat pernyataan berbeda jelang penayangan musim terakhir GoT.

Martin mengaku tidak tahu mengapa serial yang tayang di HBO ini akan segera berakhir.

Penulis, yang merupakan pencipta Westeros dan penghuninya itu tidak berpikir bahwa musim delapan harus menjadi kumpulan episode terakhir.

Martin menciptakan seri buku A Song of Ice and Fire, yang merupakan sumber materi bagi Game of Thrones oleh sutradara David Benioff dan DB Weiss.