Keluarga Besar HM Said Peringati Isra Mi'raj dan Haul Hj Noorlatifah Said

gubernur Kalsel 2 periode H M Said duduk di atas kursi roda sambil mengikuti zikir bersama pada Peringatan haul 3 tahun almarhumah Hj Noorlatifah Said

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peringatan haul 3 tahun almarhumah Hj Noorlatifah Said berlangsung khusyu dan khidmat.

Dilaksanakan pada Selasa (2/4) menjelang Magrib sampai waktu Isya.

Pengajian dan zikir pun menggema di ruang tengah kediaman pribadi HM Said di Kompleks Dharma A Yani Km 5 Banjarmasin.

Tampak gubernur Kalsel 2 periode itu duduk di atas kursi rodanya sambil mengikuti zikir bersama.

peringatan isra mi raj nabi besar Muhammad SAW dihadiri oleh ibu-ibu keluarga besar dan kerabat almarhumah Hj. Noorlatifah Said di kediaman Ibu Hj. Dewi Damayanti Said. (foto kiriman yeyen yustan)

Saat salat Magrib tiba, semua anak, menantu dan cucu-cucu berikut keluarga besar HM Said melaksanakan salat berjamaah dilanjutkan dengan tahlil dan pembacaan doa haul.

Baca: Reses di Tamban dan Tabunganen Begini Sambutan Masyarakat Untuk Memet

Baca: Memet Harapkan Kegiatan yang Memacu Kemajuan Perekonomian Desa

Baca: Luka Lama Maia Estianty Dibalik Foto Al El Dul, Terkait Mulan Jameela dan Ahmad Dhani

Baca: Kepanikan Ashanty karena Kondisi Wajahnya, Istri Anang & Ibu Aurel Hermansyah Ingin Operasi Plastik?

Tahlilan dipimpin oleh Habib Abdullah Assegaf dan tausiah oleh KH. Bari dari Amuntai.

Acara berakhir dengan salat Isya berjamaah dan makan bersama.

peringatan isra mi raj nabi besar Muhammad SAW dihadiri oleh ibu-ibu keluarga besar dan kerabat almarhumah Hj. Noorlatifah Said di kediaman Ibu Hj. Dewi Damayanti Said. (foto kiriman yeyen yustan)

Besok harinya Rabu (3/4) 27 Rajab 1440 H pada siang hari, peringatan isra mi’raj nabi besar Muhammad SAW dihadiri oleh ibu-ibu keluarga besar dan kerabat almarhumah Hj. Noorlatifah Said di kediaman Ibu Hj. Dewi Damayanti Said.

Peringatan isra mi'raj menghadirkan grup Maulid Habsyi pesantren Ibnu Amin Puteri dari HST yang melantunkan syair dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, disertai tausiah oleh Ibu Hj. Syarifah Saidah.