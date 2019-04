Kisah Paling Dinantikan di Game of Thrones Season 8, Cinta Sedarah Jon Snow dan Daenerys Targayen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah paling dinantikan di Game of Thrones Season 8, adalah kelanjutan kisah cinta sedarah Jon Snow dan Daenerys Targayen.

Pemutaran perdana episode 1 Game of Thrones Season 8 sudah di depan mata, pada 14 April nanti.

Serial Game of Thrones season 8 menjadi sangat dinantikan karena di 2019 ini adalah musim penutup dari kisah perebutan kekuasaan di Westeros itu.

Game of Thrones pada dasarnya merupakan adaptasi dari seri novel berjudul A Song of Ice and Fire karya George RR Martin.

Namun, seperti musim sebelumnya, kisah yang diangkat pada musim kedelapan ini tidak ada dalam seri novelnya.

Selain itu, tidak seperti enam musim pertama yang terbagi menjadi sepuluh episode dan musim ketujuh yang memiliki tujuh episode, musim terakhir ini hanya terdiri dari enam episode.

Lebih awal, stasiun televisi HBO, telah membagikan video trailer-nya di Youtube Selasa (05/03/2019), yang berdurasi 2:02 menit.

Hingga hari ini, video trailer dari GOT season 8 ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 53 juta kali.

Dilansir dari laman Tribun Wow, cuplikan cerita yang tertuang dalam trailer Game of Thrones sangat mengundang banyak perhatian dari para penggemarnya.

Pasalnya, musim ini bakal menampilkan semua karakter utama, yang bersiap untuk pertempuran terbesar dalam hidup mereka.