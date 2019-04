Live Streaming Garuda Select Vs Preston N.E U-18 Laga Ujicoba di Inggris via Mysupersoccer.tv

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, Live Streaming Garuda Select Vs Preston N.E U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (9/4/2019).

Link Live Streaming Garuda Select Vs Preston N.E U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat ditonton di situs tvri.co.id dan supersoccer.tv (link streaming ada di tubuh berita ini)



Live streaming my supersoccer.tv dan TVRI Garuda Select Vs Preston N.E U-18 dapat diakses mulai pukul 19.30 WIB

Hingga saat ini, tim asuhan Des Walker dan Dennis Wise ini telah melakoni 10 laga uji coba di Inggris.

Pada laga terakhir, Garuda Select terpaksa harus takluk dari Brighton & Hove U-18 dengan skor 0-3.

Sejauh ini, Garuda Select sudah merasakan empat kemenangan, dua imbang, dan empat kali tumbang.

Kini, Bagas dkk akan menjalani laga uji coba ke-11 dengan melawan tim Inggris lainnya, Preston North End U-18.

LINK LIVE STREAMING TVRI DAN MYSUPERSOCCER

Live Streaming Garuda Select Vs Preston N.E U-18 dalam laga uji coba di Inggris dapat diakses melalui tautan berikut :

LINK

LINK