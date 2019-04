Live Streaming TVRI Garuda Select Vs Preston N.E U-18 di Inggris Mulai Jam 19.30 Wib

Link Live Streaming Garuda Select Vs Preston N.E U-18 dalam laga uji coba di Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Garuda Select Vs Preston N.E U-18 dalam laga uji coba di Inggris pada Selasa (9/4/2019) .

Sebelumnya, pada 2 Apri 2019 lalu, Garuda Select membuka laga uji coba bulan April dengan kekalahan dari Brighton & hove U-18.

Dalam pertandingan tersebut, Garuda Select kalah dengan skor 0-3.

Sejatinya Indonesia sempat hampir menyusul lewat cetakan gol Bagus Kahfi saat itu.

Namun, gol Bagus harus di anulir karena ia terjebak offside lebih dulu sebelum akhirnya mencetak gol.

Pada pertandingan kali ini, Garuda Select akan kembali membuktikan kemampuan dan hasil latihan mereka di Inggris.

Ingin melihat perjuangan Bagus Kahfi dkk, akses link live streaming Garuda Select vs Preston N.E U-18 yang bisa mulai ditonton pada pukul 19.30 WIB berikut ini.

Pemain kembar timnas U-16 Indonesia, Bagus Kahfi dan Bagas Kaffa, dalam uji coba kedua melawan Persida Sidoarjo Junior dalam pemusatan latihan di Stadion Jenggolo Sidaorjo, Jawa Timur, Minggu (01/07/2018) sore. (BOLASPORT.COM)

