Naomi Zaskia Ketus Dengar Sule Dekati Baby Shima, Cemburu dengan Ayah Rizky Febian?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Reaksi tak biasa Naomi Zaskia saat ditanya ayah Rizky Febian, Sule dekat dengan penyanyi asal Malaysia, Baby Shima.

Diduga, Naomi Zaskia cemburu. Kisah berawal saat Baby Shima blak-blakan bahwa dirinya pernah diajak Sule untuk berkunjung ke rumanya dan diperkenalkan dengan anak-anaknya.

Menanggapi kedekatan Sule dan Baby Shima, Naomi Zaskia sambil sedikit kesal dan bertanya tentang sosok Baby Shima.

Naomi Zaskia menjawab ketus pertanyaan tentang hubungan Sule dan Baby Shima.

"Siapa itu Baby Shima," kata Naomi Zaskia ketus, seperti dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Selebrita 7 Trans 7.

Setelah itu, dengan berat hati Naomi Zaskia pun mengucapkan selamat untuk Sule yang dikabarkan tengah dekat dengan Baby Shima.

"Ya udah happy for you kalau emang iya, tapi we're friends," tambahnya.

Melihat kecemburuan Naomi Zaskia, Sule lantas menyindir bahwa dirinya yang berstatus duda, bebas untuk mendekati wanita manapun.

Pasalnya, ia tak sedang menjalin hubungan dengan Naomi Zaskia saat kini mendekati Baby Shima.

Sule diapit Naomi Zaskia dan Baby Shima (tribunbogor.com/kolase)

"Kalau saya kan artinya mau dekat sama siapapun, boleh dong, mau laki-laki mau perempuan, karena mungkin kondisi saya sendiri, saya duda, akhirnya, media juga menerka-nerka, terus juga memberikan berita yang di mana saya di situ mau menikah sama Baby Shima lah, terus di situ Naomi cemburu," urai Sule dilansir dari Entertainment News Net TV.