Jelang Ramadan, Penjualan Mobil di Sejumlah Diler Banjarmasin Alami Peningkatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang ramadan 1440 H sekitar satu bulan lagi, penjualan mobil di sejumlah diler di Banjarmasin mengalami peningkatan.

Seperti di PT Mitra Megah Profitamas, dealer resmi mobil Suzuki di Jalan A Yani Km 5,5, Banjarmasin misalnya, penjualan naik dari 2-5 persen per Maret lalu.

Hal ini diungkapkan Manager PT Mitra Megah Profitamas, Dody Sancoko kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (10/4/2019).

Dody menuturkan, terdapat peningkatan penjualan untuk unit-unit passanger, peningkatan di unit All New Ertiga, Ignis dan Baleno. Untuk produk baru All New Ertiga Suzuki Sport sudah banyak terjual meski varian tersebut baru aja launching.

"Ada peningkatan sekitar 5 persen untuk penjualan di Kalimantan Selatan. Unit Pick Up 2 persen dan sisanya unit-unit passanger," jelasnya.

Menjelang ramadan nanti, diungkapkannya, PT Mitra Megah Profitamas akan melakukan promo sekaligus launching produk baru Suzuki, yaitu New Carry. Produk baru New Carry tersebut direncanakan launching pada akhir bulan April 2019 nanti.

"Selain itu, ada promo khusus juga kami persiapkan untuk mobil siap mudik, seperti All New Ertiga, Ignis dan Baleno," tukasnya.

Sementara itu, Senior Manager Honda Trio Motor, Chandra Liauw menuturkan, saat ini masih berlangsung promo downpayment (DP) murah mulai Rp 9 juta bagi costumer untuk tipe unit mobil Honda Brio.

Promo tanpa syarat ini pun cukup diminati, dan berimpact kepada total penjualan Honda Trio Motor yang meningkat.

"Selama bulan Maret penjualan Honda meningkat sebesar 20 persen dibandingkan bulan Februari lalu. Selain Brio, HR-V juga mendominasi penjualan dengan membidik masing-masing segmen," ungkap Chandra.

Untuk Brio membidik segmentasi keluarga atau menengah ke bawah, sedangkan HR-V mengincar segmentasi menengah ke atas.

Selama ramadhan nanti, pihaknya juga akan menggelar promo. Namun tanggal dan bulan pastinya masih berkoordinasi dengan pabrikan Honda.

Harga Brio dibanderol mulai dari Rp 170 juta hingga Rp 210 juta, sedangkan HRV dipatok mulau harga Rp 290 juta hingga Rp 340 juta. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)