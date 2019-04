BANJARMASINPOST.CO.ID - Kecemburuan Naomi Zaskia Saat Baby Shima Bongkar Hubungannya dengan Sule, Ayah Rizky Febian

Kabar kedekatan penyanyi asal Malaysia, Baby Shima dan komedian yang sekaligus ayah Rizky Febian, Sule ternyata pernah membuat Naomi Zaskia cemburu.

Terbaru, Baby Shima membongkar status hubungannnya dengan Sule, ayah Rizky Febian. Ternyata, Naomi Zaskia seolah merespons kabar tersebut

Baby Shima juga blak-blakan bahwa dirinya pernah diajak Sule untuk berkunjung ke ruamhnya dan diperkenalkan dengan anak-anaknya, termasuk Rizky Febian. Lantas bagaimana reaksi Naomi Zaskia?

Baca: Kemarahan Putra Ahok BTP & Sikap Putri Veronica Tan Sikapi Pengeroyokan Audrey yang Viral di Medsos

Baca: Dul Jaelani Sebut Aaliyah Massaid Istri, Ini yang Dilakukan Istri Irwan Mussry, Maia Estianty

Baca: Reaksi Keras Mahfud MD, Nikita Mirzani & Permintaan Hotman Paris ke Jokowi Soal Pengeroyokan Audrey

Otomatis, hal tersebut pun menguarkan tanda-tanda bahwa hubungan Sule dan Baby Shima ini bergerak ke arah yang lebih serius.

Menanggapi kedekatan Sule dan Baby Shima, Naomi Zaskia sambil sedikit kesal dan bertanya tentang sosok Baby Shima.

"Siapa itu Baby Shima," kata Naomi Zaskia ketus, seperti dilansir TribunnewsBogor.com dari tayangan Selebrita 7 Trans 7.

Setelah itu, dengan berat hati Naomi Zaskia pun mengucapkan selamat untuk Sule yang dikabarkan tengah dekat dengan Baby Shima.

"Ya udah happy for you kalau emang iya, tapi we're friends," tambahnya.

Baca: Jadwal & Prediksi Arema FC vs Persebaya di Leg 2 Final Piala Presiden 2019 Siaran Langsung Indosiar

Baca: Jadwal Debat Kelima Pilpres 2019 Live TVone, Ini Persiapan Kubu Jokowi dan Prabowo Soal Tema Ekonomi

Baca: Live Streaming RCTI - Head to Head & Prediksi Man United vs Barcelona di Liga Champions Malam ini

Melihat kecemburuan Naomi Zaskia, Sule lantas menyindir bahwa dirinya yang berstatus duda, bebas untuk mendekati wanita manapun.