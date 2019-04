Kepengurusan Petanque di Kalsel Terbentuk 2017, Ini Aturan Permainan dan Perlengkapannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SATU olahraga asal Perancis, petanque (dibaca petong) mulai ramai dimainkan di Kalsel, khususnya Kota Banjarbaru. Aturan mainnya, bola besi dilempar agar bisa sedekat mungkin dengan bola kayu (choconnet) yang berada di arena.

Saat melempar atau menggulirkan, posisi kaki pemain harus tetap berada di dalam lingkaran kecil.

Untuk menang, tiap tim harus menyingkirkan bola lawan, agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Sport ini memang hanya bisa dimainkan di tanah yang keras dan dilapisi pasir atau batu kecil. Bisa secara perorangan atau pun grup yang terdiri dua sampai tiga orang.

Di Kalsel, petanque dikenal sejak 2017 bersamaan terbentuknya Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Kalsel. Ketuanya, Ogi Fajar Nuzuli mengatakan, penggemar olahraga ini berbagai kalangan, mulai anak-anak, remaja hingga lanjut usia (lansia).

"Dalam olahraga ini, atlet tidak hanya bermain dan bertanding. Tetapi juga menguji strategi, mental, sportivitas, bahkan harga diri," ujar Ogi kepada BPost, Senin (8/4).

Perlengkapan Petanque

-Lapangan datar panjang 15 meter dan lebar 4 meter

-Bola besar dari besi berat sekitr 700 gram

-Bola kecil (boke) dari kayu diameter 30 milimeter

-Lingkaran untuk melempar/jembak dari rotan/ ban bekas diameter 50 sentimeter

Teknik Dasar

A. Lemparan menuju titik sasaran (Throwing for pointing)

-Roll ( menggelindingkan bola ke tanah)

-Soft-Lob (lemparan setengah parabol)

-High-Lob (lemparan tinggi parabol)

B. Lemparan untuk menembak (Throwing for shooter)

-Shot on the Iron

-Shot Shot

-Ground Shot

Pertadingan Petanque (Capture/Banjarmasin Post Edisi Cetak)

Aturan Permainan

-Petanque dapat dimainkan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 3 lawan 3 Pa/Pi atau mix (tidak ada batasan usia)

-Tiap pemain memegang tiga bola, kecuali main 3 lawan 3 bolanya dua.

-Diawali dengan “Tos”, pemenang tos dipersilakan melempar boke (bola kecil) dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter maksimal 10 meter. Dia diberi kesempatan 3 kali. Apabila belum memenuhi jarak tersebut atu gagal, maka lawan yang melakukan lemparan.

-Setelah boke dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar boule (bola besar) sedekat mungkin ke boke.

-Selanjutnya giliran lawan melempar. Bisa mengarah semakin dekat ke boke atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh.

-Regu yang paling jauh bogenya ke boke, itu yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat boge kita dibanding tim lawan.

-Skor dihitung sampai 13 poin, siapa saja regu yang pertama mendapatkan poin 13 merekalah yang menang. (Ril/paolahraga.blogspot.com)