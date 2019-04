SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Singapore Open 2019, Marcus/Kevin & Fajar/Rian Main

Berikut Link Live Streaming Singapore Open 2019 (Singapura Open 2019) malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Live streaming Singapore Open (Singapura Open 2019), ada Marcus/Kevin vs He Jiting/Tan Qiang dan Fajar/Rian vs Chooi Kah Ming/Low Juan Shen, yang akan bertanding pada Kamis (11/4/2019) malam.

Live streaming Singapore Open (Singapura Open 2019) tidak disiarkan langsung TVRI atau TV Nasional lainnya.

Singapore Open (Singapura Open 2019) baru akan disiarkan langsung TVRI pada matchday ketiga, Link Live streaming Singapore Open (Singapura Open 2019) bisa diakses via streaming www.smashnation7.com atau www.badvidliv.com.

Dilansir BolaSport.com dari Tournament Software, ada dua perang saudara yang akan dilakoni para wakil Merah Putih pada nomor ganda campuran.

Pertama, duel antara Ronald Alexander/Annisa Saufika dan Ricky Karanda Suwardi/Pia Zebadiah Bernadet yang menjadi pembuka rangkaian pertandingan wakil Tanah Air pada pukul 12.45 WIB*.

Kedua, pertarungan antara Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.

Dengan demikian, Indonesia pun memastikan dua tiket ke perempat final Singapore Open 2019 sudah ada di genggaman.

Selain kepastian dua tiket perempat final dari para wakil ganda campuran, Indonesia juga punya peluang menempati slot babak delapan besar melalui delapan wakil lain.

Salah satu kans terbesar datang dari pasangan ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.