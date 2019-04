Siaran Langsung Trans 7, Ini Syarat Ducati Bisa Mengalahkan Marc Marquez di MotoGP Amerika 2019

Kehebatan pembalap Honda Marc Marquez terus jadi PR bagi Bos Ducati, jelang MotoGP Amerika 2019, Live Trans 7

BANJARMASINPOST.CO.ID – Jelang Live Race MotoGP Amerika 2019, Live Trans 7, pembalap Honda Marc Marquez selalu mendominasi MotoGP Americas, sehingga Ducati berusaha keras bisa menghentikan kehebatan pembalap Honda tersebut.

Dilansir dari Otomania.com, kehebatan pembalap Honda Marc Marquez terus jadi PR bagi Bos Ducati, jelang digelarnya seri ketiga MotoGP Amerika 2019, Live Trans 7 pada 14 April 2019 di Austin Texas, atau Live Streaming Trans 7.

Siaran langsung seri ketiga MotoGP Amerika 2019 (MotoGP Americas 2019) kembali ditayangkan siaran langsung (live) Trans 7, tinggal empat hari lagi. Live Race MotoGP akan digelar pada, Senin (15/4/2019) dini hari.

Dilansir dari Motorplus-online com, kedigdayaan Marc Marquez di balap MotoGP memang enggak bisa dibantah.

Dalam beberapa tahun terakhir, Marc Marquezselalu tampil superior di MotoGP Amerika (Austin).

Mulai dari tahun 2013, dirinya selalu tampil menjadi juara.

Tak heran bila Marc Marquez dicap sebagai King of Austin atau bahkan Sheriff of Austin, menjadi target yang harus dikalahkan.

Namun, tentunya itu tidak mudah untuk mengalahkan The Baby Alien yang sudah mencetak hampir semua rekor di Circuit of The America, Austin, Texas, Amerika Serikat itu.

Ya, mulai dari 6 kemenangan, 6 pole position, fastest lap, circuit record, dan best pole dimiliki Marquez.