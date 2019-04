Hasil Lengkap Perempat Final Liga Europa - Dua Titisan Cristiano Ronaldo Tampil Garang!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil lengkap perempat final Liga Europa menampilkan menggilanya dua pemain yang dilabeli sebagai titisan Cristiano Ronaldo, selain juga kemenangan dua tim London.

Dua nama asal Portugal yang dilabeli 'The Next' Cristiano Ronaldo, yakni Joao Felix dan Goncalo Guedes menggila untuk membawa timnya menang atas lawan-lawannya

Joao Felix menjadi bintang kemenangan Benfica atas Eintracht Frankfurt dengan skor 4-2.

Striker 19 tahun mencetak hat-trick pada menit ke-21, 43', dan 54' untuk membawa Benfica memperoleh keuntungan pada laga leg pertama.

Sementara, Goncalo Guedes menjadi aktor kemenangan Valencia atas Villareal 3-1 dengan mencetak brace.

Selain Guedes, gol kemenangan Valencia dicetak oleh Daniel Wass pada menit ke-90 yang hanya mampu dibalas satu gol oleh Villareal melalui gol penalti Santi Cazorla.

Sementara duo tim London, Arsenal dan Chelsea juga mengantongi kemenangan atas lawan-lawannya.

Arsenal meraih kemenangan 2-0 atas Napoli melalui gol-gol dari Aaron Ramsey (15') dan gol bunuh diri Kalidou Koulibaly (25').

Sementara Chelsea berhasil memeroleh keuntungan satu gol tandang usai menang 1-0 atas Slavia Prague lewat gol di menit-menit terakhir yang dicetak oleh Marcos Alonso.

Hasil Liga Europa babak perempat final leg pertama

Arsenal 2-0 Napoli (Aaron Ramsey 15', Kalidou Koulibaly 25'-bd)

Benfica 4-2 Eintracht Frankfurt (Joao Felix 21'-pen, 43', 54', Ruben Dias 50'; Luka Jovic 40', Goncalo Paciencia 72')

Slavia Prague 0-1 Chelsea (Marcos Alonso 86')

Villareal 1-3 Valencia (Santi Cazorla 36'-pen; Goncalo Guedes 6', 90', Daniel Wass 90')

Jadwal Perempat Final Leg kedua Liga Europa

Kamis (11/4/2019) atau Jumat pukul 02.00 WIB:

Napoli Vs Arsenal

Eintracht Frankfurt Vs Benfica

Chelsea Vs Slavia Prague

Valencia Vs Villareal

