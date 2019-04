Shanty Komalasari MPsi Psikolog

BANJARMASINPOST.CO.ID - Shanty Komalasari , perempuan kelahiran Banjarmasin, 15 Februari 1983 ini adalah dosen dan psikolog juga trainer, motivator, HR consultant, personal branding, asesor, konselor, vlogger dunia psikologi (PsyVlog dan PsyTalk di channel Shanty Komalasari).

Istri dari Tommy Indrawan SSos ini hobi membaca, traveling, wisata kuliner dan olahraga bowling.

Shanty punya moto; Do the Best for Everything and Never Give Up, juga aktif di sejumlah organisasi.

Shanty juga menjabat Sekretaris Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Kalimantan Selatan 2019-2023.

Selain itu Ketua Bidang Keprofesian Asosiasi Psikologi Industri & Organisasi (APIO) Perwakilan KalSelTeng 2019-2023.

Kemudian juga sebagai Ketua Bidang Keprofesian Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) Perwakilan Kalselteng 2019-2023. (banjarmasinpost.co.id/salmah)