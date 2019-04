Via Vallen Tertipu Anak Bule Saat di Pantai, Pedangdut 'Kesayangan' Rhoma Irama Ini Kaget Bahasanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen tertipu anak bule yang ditemuinya di pantai. Pedangdut 'kesayangan' Rhoma Irama' itu kaget saat mendengar bahasanya.

Sejauh ini, pedangdut Via Vallen masih menikmati liburannya di Lampung.

Liburan itu dilakukan Via Vallen setelah mengisi acara kampanye beberapa waktu lalu.

Via Vallen memilih untuk menikmati sisa waktu santainya di pantai Krui Pesisir Barat, Lampung.

Banyak momen menarik yang diabadikan kemudian diunggah oleh Via Vallen kala ia berada di pantai itu.

Ada hal yang menarik saat ia tengah berada di pantai tersebut.

Via Vallen merasa tertipu saat bertemu gadis kecil berparas bule.

Dalam video yang diunggah itu, Via Vallen mulanya menanyakan siapa nama gadis kecil tersebut.

"hai guys aku ketemu wong Londo. Hai What is your name?", tanya Via.

"jenengku Safira", jawab gadis kecil berparas bule tersebut.