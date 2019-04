LINK Live Streaming AC Milan vs Lazio di Bein Sports 1 Liga Italia Mulai Pukul 01.30 Wib

Live Streaming AC Milan vs Lazio di Beinsports 1 Liga Italia Malam ini.jpg

Pertandingan AC Milan vs Lazio disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming AC Milan vs Lazio juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming AC Milan vs Lazio di Liga Italia pada pekan 32, Minggu (14/4/2019) dini hari.

Pertandingan AC Milan vs Lazio disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming AC Milan vs Lazio juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming AC Milan vs Lazio juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

AC Milan vs Lazio live Bein Sports 1 digelar di Stadion San Siro, pukul 01.30 WIB.

Baca: Live RCTI! Link Live Streaming Manchester United vs West Ham United di Liga Inggris Malam Ini

Baca: VIDEO Live Streaming Kualifikasi MotoGP Amerika 2019 Seri 3 MotoGP 2019 Malam Ini, Race di Trans 7

Jelang laga AC Milan vs Lazio, AC Milan mempunyai masalah soal eksekusi bola mati yang buruk, Gennaro Gattuso punya cara untuk memperbaikinya.

AC Milan musim ini sangat sering menyia-nyiakan peluang yang datang dari eksekusi bola mati.

Dari 31 laga musim ini, AC Milan sudah mencetak 45 gol.

Dari jumlah tersebut, hanya lima gol yang berasal dari situasi set pieces.

Jumlah ini terbilang sangat kecil mengingat Rossoneri punya eksekutor handal bola mati seperti Suso dan Hakan Calhanoglu.