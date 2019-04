Live Beinsports 3! Live Streaming SPAL vs Juventus di Liga Italia Malam ini, Cristiano Ronaldo Absen

Live Streaming SPAL vs Juventus bisa disaksikan di Bein Sports 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming SPAL vs Juventus via beIN Sports 3 di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (13/4/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Juventus vs AC Milan akan dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Link Live Streaming SPAL vs Juventus di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier.

Laga SPAL vs Juventus akan tayang dalam lanjutan Liga Italia pekan 32.

Juventus akan menghadapi tuan rumah SPAL pada pekan ke-32 Liga Italia di Stadion Paolo Mazza, Ferrara.

Juventus butuh meraih satu poin saja untuk memastikan diri menjadi juara Liga Italia 2018-2019.

Laga melawan SPAL jelas penting, tetapi Juventus menghadapi pertandingan yang lebih penting tiga hari setelahnya.

Si Nyonya Tua akan menjamu Ajax Amsterdam pada leg kedua babak perempat final Liga Champions.

Dengan scudetto sudah di depan mata, apalagi SPAL di atas kertas bukan lawan yang sulit, Juventus bakal menurunkan banyak pemain lapis kedua di Ferrara.