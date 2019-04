Mantan Vokalis Band 19 Ari Lasso Bikin Histeris Pengunjung Nashville, Ajak 'Anak' Menyanyi

BANJARMASINPOST. CO.ID, BANJARMASIN - Kehadiran Ari Lasso di panggung utama Nashville Pub & Cafe Hotel Banjarmasin Internasional (HBI) Banjarmasin, Sabtu (13/4/2019) benar-benar menghibur.

Pasalnya pengunjung yang memenuhi pub yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 ini, terutama kaum hawa dibuat histeris dengan lagu-lagu yang dibawakannya.

Memulai aksinya di panggung, Ari Lasso membawakan lagu berjudul Rahasia Perempuan kemudian dilanjutkan dengan lagu romantis yakni Arti Cinta.

Ari Lasso yang mengenakan kaus dan jaket hitam tersebut, sangat aktif berinteraksi dengan para penonton, dan kerap mengajak bernyanyi bersamanya.

Bahkan Ari Lasso sempat menyodorkan mikropon ke beberapa penonton yang berada di depan panggung untuk menanyikan beberapa bait lagu.

Baca: Live Streaming Debat Ke 5 Pilpres 2019 Live TV One dan ANTV, Ekonomi Keumatan vs Referendum Ekonomi

Baca: Terungkap Reino Barack Pernah Disalip Ariel NOAH Dapatkan Luna Maya, Sebelum Nikahi Syahrini

Baca: Kesederhanaan Ustadz Abdul Somad yang Lakukan Pertemuan dengan Prabowo, UAS Miliki Sedikit Baju Koko

Dan yang menariknya ada satu perempuan yang diminta maju ke depan dan juga melantunkan beberapa bait lagu bernama Aura.

"Kayak nama anak saya. Tepuk tangan buat anak saya, " kata Ari Lasso usai Aura melantunkan beberapa bait lagu.

Mantan vokalis Dewa 19 ini tampil dengan membawakan kurang lebih 14 lagu bersama bandnya pada pub yang terletak di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 tersebut.

Ari Lasso pun juga sempat mengajak pengunjung untuk bernostalgia lewat lagu Its My Life yang dipopulerkan oleh Bon Jovi di era 90 an.

Selain membawakan lagu-lagu solonya, Ari Lasso pun juga tak lupa untuk memanjakan pengunjung dengan beberapa lagu saat bersama Dewa 19.

Lagu-lagu dari Dewa 19 yang dibawakannya saat itu berjudul Elang, Misteri Ilahi, Kangen dan kemudian sebagai lagu penutup adalah Kamulah Satu-satunya.

Sebelum tampil di Nashville Pub & Cafe, Ari Lasso sendiri sore harinya sempat mencicipi kuliner di warung Sate Kambing Ali di kawasan Wisata Kuliner Baiman Banjarmasin. (banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)