VIDEO Live Streaming Debat Capres Pilpres 2019 Jokowi Maruf Amin vs Prabowo Sandi Live TV One NET TV

Link Live Streaming Debat Capres-cawapres Pilpres 2019 Jokowi-Maruf vs Prabowo-Sandi

BANJARMASINPOST.CO.ID - VIDEO Link Live Streaming Debat Capres-cawapres Pilpres 2019 Jokowi-Maruf vs Prabowo-Sandi ditayangkan langsung via live streaming TV One, NET TV, dan Berita Satu.

Pada debat terakhir ini, Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 02 akan bertemu, yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin vs Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno.

Tema debat Pilpres 2019 kelima adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta industri.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, dan disiarkan langsung di beberapa stasiun Tv Tanah Air.

Untuk mengatur jalannya debat kelima, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk presenter TV One dan NET TV, Balques Manisang serta Tommy Ristanto, sebagai moderator.

Pada debat Pilpres kelima, kedua pasangan calon akan beradu visi misi dan pendapat mengenai tema yang diangkat.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari nomor urut 01, Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa ia akan menggelar simulasi bersama Joko Widodo (Jokowi) untuk mematangkan persiapan debat.

"Ya, tentu (ada simulasi), untuk menyinkronkan saja," kata Ma'ruf Amin, Senin (8/4/2019), seperti dilansir dari Kompas.com.

Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Ia pun mengaku sudah siap untuk menghadapi debat Pilpres 2019 yang terakhir.