Bakal Rilis Album Baru, Taylor Swift Buat Hitung Mundur di @taylorswift Menuju 26 April

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Taylor Swift (29) membuat hitungan mundur menuju 26 April di laman resmi serta akun Instagramnya pada Jumat (12/4/2019).

Ketika penggemarnya bertanya-tanya kapan Taylor Swift akan mengeluarkan karya baru, ia memberi kejutan.

Laman TaylorSwift.com ini menampilkan jam untuk menghitung mundur. Namun tidak ada penjelasan hitung mundur itu untuk apa.

Sementara itu pada bagian keterangan profil akun @taylorswift tertulis "4.26.

Pada akhir Februari lalu, para Swifties, sebutan bagi penggemar Swift, mulai berteori setelah melihat unggahan penyanyi itu pada 24 Februari.

Foto yang diunggah oleh Taylor Swift adalah pemandangan. Yang terlihat menonjol adalah tujuh pohon palem. Pada kolom keterangan foto, Swift hanya menaruh tujuh emoji pohon palem.

Dari gambar tersebut para penggemar berspekulasi bahwa album ketujuh Taylor Swift sedang dipersiapkan.

Mereka juga melihat ada 61 bintang pada foto tersebut. Belakangan terhitung ada 61 hari dari tanggal 24 Februari hingga 26 April.

Setelah menerima penghargaan "Tour of the Year" di iHeart Radio Music Awards, Swift mengatakan ia akan merilis karya baru dalam waktu dekat. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar.

"Aku menyukai semangat kalian. Aku suka kalian memperhatikan detail. Aku suka kalian sangat perhatian," katanya.

"Bila ada musik baru, kalian yang akan tahu pertama kali," lanjut Swift.

Taylor Swift merilis album keenamnya, Reputation, pada November 2017. Album itu membuat catatan mengesankan dengan terjual 1,2 juta kopi pada pekan pertama.

Hingga Maret 2018, album Reputation menjadi album keenamnya yang yang terjula lebih dari 2 juta kopi di Amerika Serikat saja.

Album Reputation melahirkan sejumlah lagu hits, seperti "Look What You Made Me Do", "End Game", "Delicate", dan "Gorgeous".

