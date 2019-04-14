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Hasil Kualifikasi Moto2 Amerika 2019, Marcel Schrotter Raih Pole, Baldassarri dan Dimas Ekky?
Pembalap Dynavolt Inpact GP asal Jerman Marcel Schrotter menempati pole position di Moto2 Amerika 2019, setelah menjadi yang tercepat di kualifikasi.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembalap Dynavolt Inpact GP asal Jerman Marcel Schrotter menempati pole position di Moto2 Amerika 2019, setelah menjadi yang tercepat di kualifikasi, Sabtu (13/4/2019).
Posisi kedua ditempati Alex Marquez, dari tim Marc VDS, sedangkan posisi ketiga diraih Sam Lowes dari Gressini Moto2.
Dilansir dari Motorplus-online.com, setelah kelas MotoGP, akhirnya kualifikasi Moto2 Amerika 2019 sudah usai.
Seperti sesi latihan bebas FP1 dan FP2, pembalap tercepat saat kualifikasi Moto2 Amerika 2019 adalah Marcel Schrotter.
Pembalap dari tim Dynavolt Intact GP ini, mendominasi kualifikasi bersama motor Kalex-nya.
Lantas, bagaimana dengan pembalap dari Indonesia di kelas Moto2, yaitu Dimas Ekky Pratama?
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Pertama kita simak dulu, posisi terdepan saat kualifikasi Moto2 Amerika 2019, yang berada di Circuit of the Americas (COTA), Austin Texas.
Setelah Marcel Schrotter, posisi kedua diraih oleh Alex Marquez, dari tim Marc VDS.
Selanjutnya posisi ketiga diraih Sam Lowes, dengan catatan waktu 2'11.123.
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