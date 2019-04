Live Bein Sport 1! Siaran Langsung RCTI Manchester United vs West Ham United di Liga Inggris

Live Streaming RCTI Manchester United vs West Ham Liga Inggris malam ini

Manchester United vs West Ham live RCTI & Bein Sports 1 digelar di Stadion Old Trafford, pukul 23.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Bein Sport 1! Siaran Langsung RCTI Manchester United vs West Ham United di Liga Inggris malam ini.

Laga Manchester United vs West Ham United disiarkan langsung (live) RCTI dan Bein Sports 1 pada Sabtu (13/4/2019) malam.

Live Streaming Man United vs West Ham (MU vs West Ham United) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier.

Man United tengah berada dalam kondisi kurang baik setelah menelan kekalahan 0-1 dari Barcelona pada leg pertama babak perempat final Liga Champions.

Hasil tersebut membuat catatan Ole Gunnar Solskjaer justru memburuk setelah menjadi pelatih tetap.

Sejak Solskjaer diangkat sebagai pelatih tetap, Man United sudah menelan dua kekalahan dan baru meraih satu kemenangan.

Laga melawan West Ham United kali ini bisa menjadi usaha tim berjuluk Setan Merah tersebut untuk bangkit.

Meski dihadapkan pada laga yang harus dimenangi, Solskjaer berpeluang memasang pemain lapis kedua pada laga kali ini.