LIVE RCTI! Link Live Streaming Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini, Cek Cara Nontonnya

Saksikan pertandingan Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris malam ini pekan 33 melalui live streaming RCTI dan Metube.id.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung RCTI dan Live streaming Liverpool vs Chelsea di Liga Inggris malam ini dapat diakses mulai Sabtu (13/4/2019) malam.

Live Streaming Liverpool vs Chelsea juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) dan vidio.com premier. Link live streaming RCTI Liverpool vs Chelsea ada di bagian berita ini.

Laga ini akan berlangsung di Stadion Anfield mulai pukul 22.30 WIB.

Hampir 5 tahun berlalu, Liverpool yang waktu itu dilatih Brendan Rodgers harus merelakan gelar juara Liga Inggris jatuh ke tangan Manchester City.

Kekalahan 0-2 dari Chelsea di Anfield menjadi penyebab utama dari gagalnya The Reds meraih gelar juara.

Berbicara menjelang pertandingan, manajer Liverpool Juergen Klopp secara tegas dirinya menolak untuk membahas kegagalan Liverpool yang kalah dari Chelsea pada 2014.

"Saya tidak pernah memikirkan tentang kekalahan Liverpool pada 2014. Tahun lalu tidak pernah ada yang menanyakan hal itu waktu kami menjamu Chelsea di Anfield," kata Juergen Klopp kepada talSPORT dilansir BolaSport.com saat pra-pertandingan.

"Pertandingan kali ini tidak ada kaitannya dengan yang terjadi pada 2014. Hal itu sudah menjadi bagian dari masa lalu."

"Kami ingin mencatatkan sejarah kami sendiri, tanpa mengabaikan masa lalu dengan membawa pikiran positif," ucap Klopp menambahkan.