Nia Ramadhani & Jessica Iskandar Arisan Berlian Bersama Girl Squad, Ada Sindiran Untuk Syahrini?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anggota grup Girl Squad, Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar menggelar arisan dengan hadiah cincin berlian.

Namun dalam arisan yang digelar Girl Squad, Nia Ramadhani sempat berucap yang diduga sindiran pada Syahrini.

Reaksi teman Jessica Iskandar, Nia Ramadhani saat terpilih mendapat arisan menjadi sorotan.

Momen arisan Girl Squad, yang di antaranya beranggotakan Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar, terlihat dalam vlog terbaru kanal YouTube Jessica Iskandar.

Vlog tersebut diunggah pada Jumat (12/4/2019).

Baca: Foto Wanita Lain Hati Pangeran William Selain Kate Middleton, Kenali Sosok Rose Handbury

Baca: Ada Wanita Lain di Pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton? Nama Rose Handbury Mencuat

Baca: Isi Chat Sule dan Baby Shima Terkuak Sampai Kirimkan Foto, Nasib Naomi Zaskia?

Baca: Ayu Ting Ting Terjebak di Turki, Ibunda Umi Kalsum Sebut Putrinya Tak Bisa Pulang ke Indonesia

Di awal video, terlihat kedatangan Jessica Iskandar di sebuah restoran Jepang disambut Nia Ramadhani.

Nia Ramadhani tampil dengan pakaian unik transparan ala jas ujan.

Saat ngobrol berdua, Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani membahas arisan yang akan mereka gelar.

"Kita sekarang udah arisan emas," ucap Jessica Iskandar yang langsung disanggah Nia Ramadhani.

"Berlian sorry sorry sorry. Kalau emas aku nggak mau ikutan," katanya.