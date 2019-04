Sebelum Nonton Game of Thrones Season 8, Simak Dulu Review Episode Terakhir GoT Musim ke-7

Game Of Thrones

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum nonton Game of Thrones season 8, simak dulu yuk review episode terakhir GoT musim ke-7.

Serial Game of Thrones season akan tayang perdana pada 14 April 2019 hari ini waktu Amerika atau 15 April besok waktu Indonesia.

Semakin dekat waktu penayangan, semakin 'kepo' pula para penggemar serial Game of Thrones season 8 ini.

Selain karena musim ini adalah musim terakhirnya, serial Game of Thrones yang diadaptasi dari novel karya Goerge RR Martin itu memang terkenal dengan jalan ceritanya yang tak mudah ditebak.

Belum lagi upaya pihak HBO yang begitu ketat menjaga agar cerita tak sedikitpun bocor ke publik.

Nah, sebelum menonton Game of Thrones season 8 nanti, tak ada salahnya untuk mengingat-ingat lagi cerita sebelumnya di musim ke-7.

Melansir laman Tribun Wow yang tayang Minggu (14/04/2019) episode terakhir season 7 berjudul 'The Dragon and the Wolf'.

Dalam episode tersebut, Jon Snow yang sudah bekerjasama dengan Daenerys Targaryen atau Khaleesi.

Mereka memiliki misi yang sama, yakni untuk mengumpulkan pasukan demi memerangi pasukan zombie atau White Walkers.

Jon Snow berniat untuk mengajak pihak Lannister bersekutu demi memerangi para zombie yang ingin menghancurkan peradaban manusia.