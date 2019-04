Avengers: Endgame - Jeremy Renner Kaget Tahu Siapa Penerus Hawkeye

BANJARMASINPOST.CO.ID, SEOUL - Setelah trailer Avengers: Endgame dirilis, berbagai teori penggemar bertebaran di media sosial. Salah satunya tentang karakter Kate Bishop, penerus Hawkeye (Jeremy Renner).

Dalam trailer tersebut, ada adegan yang memperlihatkan Hawkeye melatih seorang anak perempuan memanah. Gadis itu disebut-sebut sebagai Bishop dan anak Hawkeye. Renner pun menjawab rumor tersebut.

"Saya belum pernah melihat footage apa pun dari film Avengers: Endgame," kata Renner dalam group interview film tersebut di Four Seasons, Seoul, Korea Selatan, Minggu (14/4/2019).

"Jadi aku tak yakin yang mana yang kamu maksud he he he," tambahnya kepada awak media yang bertanya apakah gadis itu putri Hawkeye, Lila, yang pernah muncul dalam Avengers: Age of Ultron.

Kate Bishop pertama kali diperkenalkan pada 2005 sebagai anggota Young Avengers. Ia sangat mahir memanah dan menguasai beberapa seni bela diri.

Bishop dikenal sangat ulet sehingga Captain America memberinga kode nama Hawkeye (serta busur asli Clint Barton, nama asli Hawkeye).

Sebab, dalam cerita komiknya, Barton memalsukan kematiannya karena suatu hal dan diam-diam mengadopsi identitas Ronin. Suatu ketika ia keluar dari persembunyiannya lalu berniat kembali menjadi Hawkeye.

Nyaris memperebutkan nama Hawkeye dan busurnya dengan Bishop, mereka berdua pada akhirnya bekerja sama layaknya mentor dan murid.

